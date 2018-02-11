Müttefiklerin politikaları husumete dönüştü

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, "Ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne de müttefikimizin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim tavrımızı bozamadı, bundan sonra da bozamayacaktır" dedi. AK Parti
İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan özetle şöyle dedi: BAYRAK DEĞİŞİMİNE ŞAHİT OLDUK
"Görevi devralan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. İl başkanlığı görevini devreden Selim Temurci kardeşime de hizmetleri için teşekkür ediyorum. AK Parti kadar gençlerimizin siyasete katılmasına önem veren, bir başka siyasi hareket bilmiyoruz. Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk. İSTANBUL'A HİZMET DAVAYA HİZMET...
İstanbul 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl milyonlarca misafiri ve temsil ettiği değerlerle bir dünya şehridir. Siyasetten spora, belediyeden hükümete ve nihayet cumhurbaşkanlığına kadar her kademede İstanbul'a hizmet ettik, ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin, eksikler giderilir, hatalar düzeltilir, önemli olan bu hizmet heyecanını, samimiyetini, azmini kaybetmemektir.
Batı için İstanbul, Türk'tür, yani İslam'ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul, Türk'tür, yani ecdadımızın 'Kızıl Elma' dediği o büyük hedefin sembolüdür. Onun için İstanbul'a hizmet etmek bir büyük davaya hizmet etmektir. BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER
Ne FETÖ
ve PKK
başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır. Güneşin aydınlattığı vatan topraklarımıza kimsenin el uzatmasına asla izin vermeyeceğiz. Her şehidimiz, her gazimiz ecdadımızdan aldığımız bu emaneti gelecek nesillere bırakacağımızın bir nişanesidir.
Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah (dün) itibariyle bin 141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Çok miktarda füze depolarını yok ettik. Tabii bunlar çıldırtıyor bunları. Bunların bedelini çok ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama bunun bedelini misliyle ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız, inanıyoruz ve üstünüz." ERDOĞAN: HAVA OPERASYONLARI ARTARAK SÜRECEK
Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK'sında Afrin operasyonunu değerlendirdi: Her şey planlandığı gibi gidiyor. Hava operasyonları artarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Zeytin Dalı Operasyonu'nun hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ettiğini belirterek, "Kim ne derse desin gereğini yapacağız. Hava operasyonları da artarak devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu oldu. Erdoğan, operasyonu değerlendirirken, "15 Temmuz sürecinden itibaren birlik ve beraberlik içinde bir süreç yürütüyoruz. Bu operasyon konusunda da birlik içindeyiz. Kim ne derse desin operasyonlarımız sürecek. Gereğini yapacağız" diye konuştu. 'HALKA ANLATIN'
Tayyip Erdoğan, bu süreçte özellikle bölge halkının operasyon ve gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirilmesini istedi ve "Güneydoğu'daki teşkilatlarımızla birlikte oradaki vatandaşlarımızla yakın temas içinde olun. Sahada halkı bilgilendirin, vatandaş bu operasyona büyük destek veriyor" uyarısında bulundu. Operasyonlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığının altını çizen Erdoğan, "Planlandığı şekilde yürüyor. Rus uçağının düşürülmesinden sonra, savaş uçaklarımız birkaç gün operasyonları yavaşlattı. Ama dün (perşembe) geceden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hava operasyonları artarak devam edecek" bilgisini paylaştı. CANİKLİ: SiVİL KAYIP YOK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de operasyon ile ilgili şu bilgiyi verdi: "Örgütün kara propagandasına karşı sosyal medyada biz de çalışma yürütüyoruz... Siviller zarar görmesin diye büyük bir hassasiyetimiz var. Şu ana kadar hiç bir sivil zarar görmedi. Ancak teröristler sivil kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Mevsim ve coğrafi koşullar zorlasa da kararlılıkla devam ediyor. Ele geçirilen yerlerdeki hendek ve siperler, bu örgütün tek başına yapacağı bir şey değil. 90 santim kalınlığında beton tahkimatlar var."