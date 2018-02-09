Haberler Gündem Haberleri Bay Kemal’e rağmen bölgeyi temizliyoruz

Bay Kemal’e rağmen bölgeyi temizliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu: Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakârlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz