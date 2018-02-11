Son Dakika Haberi: JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin'e girdi

Birliklerinden Kilis ve Hatay'a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti. Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi.

JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin'e girdi

ÖZEL TİM'LERİN AFRİN'E GİTMEDEN ÖNCE ETTİĞİ YEMİN TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen JÖH ve PÖH timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi.

"BU BAYRAK İÇİN ÖLMEK ŞEREF VERİR BİZLERE"

Cepheye giderken korku nedir bilmeyen, şehadete koşarak giden kahramanlar toplandıkları yerde daha önce meskun mahal operasyonlarına katılan bir PÖH tarafından kaleme alınan 'bizimleydi' şiirini yüksek sesle okuyarak yemin etti. Hep birlikte okudukları şiir ile dosta güven, düşmana korku salan kahramanlar ettikleri yeminin ardından cepheye koştu. Kahramanlar yüksek sesle 'Bizimleydi' şiirini yemin olarak şöyle okudu:

"Kapı gibi çağ açıp kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han, yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi, Surda bizimle. Allah'sız zalimin zulmüne karşı, Allah'ü Allah diye inlettik arşı. Semayı titretti İstiklal Marşı bizimleydi, Yüksekova'da bizimle. Vallahi var bize kanat gerenler, bizimleydi, gönül gözü görenler, evliyalar enbiyalar, erenler, bizimleydi, İdil'de bizimle. Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz, gövdemiz hür, lakin esir kolumuz. Tepeden tırnağa Anadolumuz bizimleydi, Silvan'da bizimle. Kırklar ve yediler açtı kucağı, alevlendi her gün iman ocağı. Resulü ekremin tevhit sancağı bizimleydi, Nusaybin'de bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kuran, olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran, yaşasın Türk oğlu, yaşasan Turan, bizimleydi Bozkurtlar bizimle. Ne hain PKK itleri, ne kahpe FETÖ'nün piçleri, ne de bunların emperyalist güçleri yıldıramaz hiç bir kuvvet bizleri. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu dava için ölmek şeref verir bizleri. Tekbir, Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, tekbir Allahu ekber."