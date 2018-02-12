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'de kafalar karışık. Atatürk'ün askeri miyiz?, yoldaşı mıyız?

'de, "Atatürk'ün askeriyiz" diyenlere karşı "Askeri değil, yoldaşıyız" savunmasını yapan ikinci bir grup çıktı. Başkanı Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından ne cevap vereceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu ise yöneltilen soru karşısında net bir yanıt veremedi.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 10:40
CHP'de kafalar karışık. Atatürk'ün askeri miyiz?, yoldaşı mıyız?

Genel Başkanı 'na, partinin tartışmalı ismi Başkanı 'nun Atatürk'ün askeri değil, yoldaşı olduğunu açıklamasının ardından ilk kez konu hakkında bir soru yöneltildi.

RENGİNİ BELLİ ETMEDİ

Hürriyet'ten 'in "'ün askeri misiniz, yoldaşı mı?" sorusuna CHP Lideri, rengini belli etmeyen bir yanıt verdi:

"ATATÜRK BENİM HER ŞEYİM"

"Ben Atatürk'ün düşüncelerini savunan bir kişiyim. Atatürk benim her şeyim. Atatürk'ün düşüncelerini savunan insanlar değişik sloganlar kullanırlar.

Bir grup "Askeriyiz", bir grup "yoldaşıyız" der. İkisinin de amacı şu aslında:

"Ben Atatürk'ün çağdaş 'yi yakalama ve onu aşma iradesini benimsiyorum. O irade için mücadele edeceğim" demek. Atatürkçülük geçmişe takılı kalmak değil çağdaş geleceği inşa etmektir."

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CHP'de kafalar karışık. Atatürk'ün askeri miyiz?, yoldaşı mıyız?
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