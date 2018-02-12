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Son dakika: Darbeci general Semih 'nin eşi hakkında flaş karar

Darbeci General Semih 'nin eşi 'ye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:12
Son dakika: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih 'nin eşi 'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Nazire Terzi'yi "anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Terzi, tek suçunun 'nin eşi olmak olduğunu savundu.

Terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirten Terzi beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma yaptığını belirterek mahkemenin kararını açıklayacağını kaydetti.

Duruşmaya verilen kısa aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Terzi'yi "anayasayı ihlal suçundan" önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu suçun "yardımla sınırlı kalması nedeniyle" Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarından yer alan hükümlere göre ceza 18 yıla indirildi.

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52.5 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

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Son dakika: Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkında flaş karar
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