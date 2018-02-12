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"'da 7 trilyon dolar harcadık"

Başkanı Trump, "'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Bu büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Ortadoğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda" dedi. Bu sözlerine rağmen ABD, terörö örgütlerine bütçesinden yüklü miktarda para ve silah yardımı yapmaya devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 01:55
Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık

Başkanı , ABD'nin bugüne kadar ile ilgili süreçler için 7 trilyon dolar harcadığını belirterek, "Bu büyük bir hata, ama durum bu." değerlendirmesini yaptı.

'da ABD'nin 2019 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Ortadoğu'da bugüne kadar çok büyük harcamalar yaptıklarını bildirdi.

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Trump, "Birkaç ay öncesindeki son hesaplara göre Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Ortadoğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Başkan olmadan önceki seçim kampanyası döneminde ABD'nin 'ı işgal etmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Trump, ülkesinin Ortadoğu'ya askeri olarak fazla müdahil olmasından şikayet ediyordu.

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Göreve geldikten sonra ABD'nin Irak ve 'deki operasyonlarla ilgili yetkileri önemli ölçüde 'a ve sahadaki komutanlara devreden Donald Trump, özellikle Suriye'ye daha fazla askeri unsur göndermek ve 'a karşı bir başka terör örgütü olan / ile beraber çalışmakla eleştiriliyor.

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