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'cülere kucak açtı

Geçen yıl ’a kaçarak siyasi iltica talebinde bulunan çoğunlukla 'cülerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının sayısı 1.827 olarak belirlendi. Yunanistan İltica Dairesi eski Müdürü Maria Stavropulu, 2017 yılında 1.800’den fazla Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduklarını söyledi. Ayrıca Pensilvanya'dan bir grup FETÖ'cü geçen Ocak ayı sonunda Yunanistan'a giderek diğer örgüt mensuplarını ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 16:07
Yunanistan FETÖ'cülere kucak açtı

BÜYÜK BÖLÜMÜ FETÖCÜLER

2016'da 15 Temmuz darbesinden 31 Aralık'a kadar 'a kaçan Türk vatandaşlarının sayısı 153 idi. Edinilen bilgilere göre, Yunan makamlarından iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının çok büyük bir bölümünü 'cüler oluşturuyor. Resmen açıklanmamakla birlikte, bugüne kadar bu başvurulardan 1 veya 4'ünün kabul edildiği ileri sürüldü.

PENSİLVANYA'DAN HEYET GELDİ

Bu arada, Pensilvanya'dan bir grup FETÖ'cü geçen Ocak ayı sonunda sessiz sedasız Yunanistan'a geldi. Yunan medyasındaki haberlere göre, Atina ile Selanik'de en az 15 FETÖ'cü ile temasa geçen heyet, Yunan başkentindeki bir hastaneye de giderek doğum yapan bir kadını ziyaret etti.

Hürriyet'in haberine göre; Heyette 'Kimse Yok mu' derneğinin ABD'deki devamı sayılan 'Embrance Realif' adlı örgütün üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Heyet üyeleri, Kathimerini gazetesine, Yunanistan'daki FETÖ'cülere yardım ulaştırabilme yolları aradıklarını söyledi.

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Yunanistan FETÖ'cülere kucak açtı
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