Metro Turizm'den Ağrı Spor'a destek

Araç, Metro Turizm Kurucu Onursal Başkanı Galip Öztürk'ün katılımıyla kulübe teslim edildi. Ağrı Spor taraftarları "Ağrı Spor GALİP ile Galip gelecek" tezahüratında bulundu.
Coşkulu törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ak Parti İl Başkanı Av. Abbas Aydın, Ağrı Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Ağrı'nın tanınmış isimlerinden Savcı Sayan, Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Atletizm Federasyonu Eski Genel Sekreteri Ayhan İnanlı, Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan, İHA ve basın mensupları katıldı.