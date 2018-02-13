Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını bugün tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

AK Parti MHP ittifakında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız." diye konuştu.