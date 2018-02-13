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ittifakında yeni gelişme

- Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki çalışmaları tamamlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 19:09
AK Parti MHP ittifakında yeni gelişme

Milli Mutabakat Komisyonunun Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını bugün tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

AK Parti MHP ittifakında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız." diye konuştu.

İttifakın amacı milli mutabakat
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AK Parti MHP ittifakında yeni gelişme
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