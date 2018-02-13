Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki

Erdoğan'dan 'un açıklamalarına tepki

Erdoğan: "('un, 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklaması) Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi

Giriş Tarihi: 13.2.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'un sözleri ile ilgili olarak, "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri" dedi.

"Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun"

ŞEHİDE HACİZ İŞLEMİ

Şehidimize yapılan saygısızlıktır. Gerekli talimatlar verildi. Terbiyesizliği yapan hakkında gereken yapılacak. Bu kimsenin haddine değil. Devlet böyle acze düşemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki

KARDAK

Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Yunan botlarının Kardak'a bu tür geliş gidişleri oldu. Biz başından itibaren Yunan tarafına, 'Bu tür şeyleri yapmayın, etmeyin. Bizi sıkıntıya da sokmayın. Bu it dalaşını artık havada da bırakalım, denizde de bırakalım' dedik. Bırakılmayınca da askerimiz görevini yapıyor. Yine dün gece böyle bir şey oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan iş bitirildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, PKK/YPG'ye bütçe ayıran ABD'ye sert tepki!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN