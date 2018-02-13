Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mehmetçik Vakfı o avukatın bağışını kabul etmedi

Mehmetçik Vakfı o avukatın bağışını kabul etmedi

Mehmetçik Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün, vakfın internet sitesi üzerinden Özalkan adına yaptığı 18 bin lira bağışın kabul edilmediği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 00:44 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 02:08
Mehmetçik Vakfı o avukatın bağışını kabul etmedi

Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şehidin emekli ikramiyesine haciz konulmasını talep etmişti! Flaş karar

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmetçik Vakfı o avukatın bağışını kabul etmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN