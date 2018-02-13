Savcı Kiraz’ın katledilmesi soruşturmasında yeni gelişme

O İSİM TUTUKLANDI

31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şehit savcıya düzenlenen eylemin talimatını yurtdışından ağzında SD kartla getiren ve sonraki bir eylemde ölü olarak ele geçirilen Berna Yılmaz'ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlayan ve muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösteren Mithat Öztürk gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilmiş, savcılıktaki sorgusu ardından da 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım Etme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmişti.

ÖLDÜRME EMRİNİ AĞZINDA GETİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan sevk yazısında Mithat Öztürk'ün, 31 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapan, 14 Mart 2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yurda giren ve yurtdışında iken örgütün Parti Okulu Yapılanması'nda örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD Kart içerisinde yazılı Cumhuriyet Savcısı'nın öldürülmesi eylem talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemlecilere ileten Berna Yılmaz'ı, muhasebeciliğini yaptığı Tuzla'da bulunan şirkette çalışmış gibi sigortalı olarak gösterdiği kaydedilmişti.

Yine sevk yazısında, işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edildiği eylemin tarihi 31 Mart 2015 olduğu belirtilmişti. Ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan G.'nin de aynı şekilde şirkette çalışmış gibi gösterildiği de kaydedilmişti.

Sevk yazısında, Mithat Öztürk'ün, terör örgütsel arşiv araştırma sonucunda 29 Eylül 1992 tarihinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilen Dev-Sol (DHKP-C terör örgütünün 1994 yılından öncesi adı) militanları Kayhan Tazeoğlu ve Makbule Sürmeli'nin cenazesine katılarak güvenlik güçlerine taşlı ve Molotof kokteyli saldırıda bulunan grup arasında olduğu belirtilmişti. Mithat Öztürk'ün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak üzerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçunu işlediği ifade edilmişti.

TUTUKLANDI

Şüpheli Mithat Öztürk'ün sevk edildiği hâkimlikteki sorgusu da tamamlandı. Öztürk, Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım Etme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.