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Son Dakika Haberi: 'nün muhasebecisi ve yardımcısı yakalandı

Son dakika haberi... 'de /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütün kentteki mali finasman yapısını organize edip, muhasebesini tuttuğu iddia edilen  ile kendisiyle irtibatlı olduğu belirlenen M.F.İ. yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 12:17
Son Dakika Haberi: FETÖ'nün muhasebecisi ve yardımcısı yakalandı

/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında savcılğın talimatıyla harete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütüne ait şirketlerde muhasebeci olarak çalışan 'ı gözaltına aldı. 'ByLock' kullandığı da iddia edilen zanlının, örgüt adına himmet, kurban ve para bağışı toplayıp örgüte aktardığı, örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli birlikte olduğu belirlendi. Aynı operasyonda, Orhan Aydın'a yardımcı olduğu gerekçesiyle M.F.İ. de gözaltına alındı. 2 zanlı, KOM Şubesi'nde sorguya alındı.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'nün muhasebecisi ve yardımcısı yakalandı
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