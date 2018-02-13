Son Dakika Haberi: FETÖ'nün muhasebecisi ve yardımcısı yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında savcılğın talimatıyla harete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, terör örgütüne ait şirketlerde muhasebeci olarak çalışan Orhan Aydın'ı gözaltına aldı. 'ByLock' kullandığı da iddia edilen zanlının, örgüt adına himmet, kurban ve para bağışı toplayıp örgüte aktardığı, örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli birlikte olduğu belirlendi. Aynı operasyonda, Orhan Aydın'a yardımcı olduğu gerekçesiyle M.F.İ. de gözaltına alındı. 2 zanlı, KOM Şubesi'nde sorguya alındı.

BUGÜN NELER OLDU