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Teröristlerin 'lardan gizlenme taktiği havadan görüntülendi

Terör örgütü /PYD- kontrolündeki Afrin'in Cinderese kasabasında 'ndan gizlenmek isteyen teröristler, yoğun duman verdiği için lastik yakıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 20:04
Teröristlerin SİHA'lardan gizlenme taktiği havadan görüntülendi

Terör örgütü -PYD/ yönetimindeki Afrin'in Cinderese kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ndan () gizlenmek isteyen teröristlerin aralıksız yaktığı lastikler nedeniyle oluşan yoğun siyah duman havadan görüntülendi.

TSK, TERÖR HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Terör örgütü yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasındaki teröristlerin SİHA'lardan gizlenmek için kasabanın başından sonuna kadar aralıksız yaktıkları lastiklerin neden olduğu yoğun siyah duman, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Teröristlerin SİHA'lardan gizlenme taktiği havadan görüntülendi

Kasabanın adeta tamamını kaplayan ve yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.

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Teröristlerin SİHA'lardan gizlenme taktiği havadan görüntülendi
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