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Bakanı 'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, , 15-16 Şubat'ta, yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 20:43 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 20:47
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor

Bakanı Rex , 15-16 Şubat'ta 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillerson, 15-16 Şubat'ta, Türkiye yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İkili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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Ziyaret kapsamında, Tillerson'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor
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