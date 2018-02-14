FETÖ'nün medya yapılanması davasında şok detay!

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada savunma yapan kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Müdürü Yakup Şimşek, reklam filmiyle darbe çağrışımı yapmaktan suçlandığını kaydetti.

Reklam filminin senaryosunda ve ne zaman yayınlanacağı konusunda yetkili olmadığını kaydeden Şimşek, teknik işlerin takibi dışında bir görevi olmadığını iddia etti. Şimşek, reklam filmiyle ilgili tutuksuz yargılanan Tibet Murad Sanlıman'ı suçlayarak, sorumlulukların onun dahilinde olduğunu öne sürdü.

Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olduğunu, güvenlik konularında danışmanlık yaptığını belirten sanık Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Samanyolu TV'de 2,5 ay program yaptığını be bazı sitelerde köşe yazısı yazdığını anlattı.

"ÇOK CİDDİ ASKERİ DARBE KOKUSU VAR HAVADA"? TWEETİ

Savcılık tarafından FETÖ'nün medya unsuru olarak belirtildiğini söyleyen Özşengül, örgütün televizyon yüzü olmadığını, reytingi çok olan programlar yapmadığını iddia etti.

Özşengül, 2014 yıllında attığı "Çok ciddi askeri darbe kokusu var havada" şeklinde tweet ile ilgili şunları kaydetti:

"Bu tweeti hatırlamıyorum ama atmış da olabilirim. Bir sürü insan beni sosyal medyada takip ediyor. Zaman zaman attığım tweetler haber de olmuştur. Siyasi kulisleri çok iyi takip ederim, tüm gazeteleri okurum. Bu benim işim. Bundan dolayı böyle bir koku alabiliyorsunuz."

15 Temmuz darbe girişimi esnasında katıldığı bir televizyon programında "Halk sokağa çıkmasın." dediği iddia edilen Özşengül, "Böyle bir şey söylemedim. Darbeyi isteyen, teşvik eden biri değilim. Kimseden de bu yönde telkin almış değilim. 1,5 senedir tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü alçak Tuğrul Özşengül'ün darbeden dakikalar sonra yaptığı konuşma

"DUMANLI'NIN GÖZALTINA ALINIŞ SÜRECİNİ FİLM YAPMAM İSTENMİŞTİ"

Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman da kendilerinin yaptığı iddia edilen filmin şirketine ait olmadığını öne sürdü.

Şirketlerinde bu reklam filmine ait faturanın da bulunmadığını aktaran Sanlıman, savunmasında şunları kaydetti:

"Zaman gazetesi ve Feza Yayıncılık'ın o dönem terör örgütüne ait yayın olduğunu bilmem imkansızdı. Bu nedenle terör örgütüne yardım yapmış sayılamam. Sanık Yakup Şimşek'in hakkımdaki tüm iddialarını reddediyorum. Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınma sürecini video film yapmam istenmişti. Ben bunun bir reklam filmi olmayacağını düşündüğüm için reddetmiştim. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum."

Sanlıman'ın savunmasını tamamlamasının ardından dava kapsamındaki tüm sanıklar esas hakkındaki savunmasını yapmış oldu.

Duruşma öğle arasının ardından sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmasıyla devam edecek.