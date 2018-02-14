FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanması davasında sona doğru

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklarla avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından mahkemeye gelen evraklar okundu. Duruşma, bir önceki celse Cumhuriyet Savcılığınca sunulan mütalaaya karşı sanık ve avukatların son savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş, davanın 20 Aralık 2017 tarihinde yapılan duruşmasında sunduğu mütalaada, terör örgütü FETÖ'nün yapısı ve kuruluşuna ilişkin bilgiler ve 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç anlatılmıştı.

FETÖ'nün üniversite ve akademik yapılanmasına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, YTÜ'de akademisyen ya da memur sıfatıyla kamu görevi ifa eden sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bir kısmının banka hesaplarında artış olduğu, bir kısmının da Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine dava açıldığı anımsatılmıştı.

Yapılan yargılama sonucunda, üniversitede akademisyen sıfatıyla kamu görevlisi olan 22 sanığın Bylock programını indirdiğini ve kullandığı tarihlere yer verilen mütalaada, sanıklar Abdullah Bal, Fatih (Fetullah) Karabiber, İbrahim Özbek, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Tamer Coşkun, Yusuf Duran, Mustafa Başıbüyük, Ergün Yaşar, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydın, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Harun Akif Kabuk, Mehmet Rıfat Kamber ve Bünyamin Yağcıtekin'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan davanın iddianamesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 20'si firari 83 sanık bulunuyordu. İddianamede tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya bakan mahkeme heyeti, yargılama sırasında aralarında firari ve tutuksuz sanıkların da bulunduğu 61 sanığın dosyasını ayırmıştı.