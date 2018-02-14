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İşte sivil dedikleri teröristler

’in kenar mahallelerinden tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristleri, ’lar saniye saniye görüntüledi. Sivilleri hedef alan biri kadın 3 teröristin ateş açtıktan sonra girdikleri karargâh tarafından tam isabetle vurularak imha edildi

Giriş Tarihi: 14.2.2018
İşte sivil dedikleri teröristler
Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 'ye yönelik gerçekleşen ve sivil ölümlerine neden olan PKK/ saldırıları 'lar tarafından görüntülendi. Görüntüler, Batı kamuoyunda "sivil" oldukları ileri sürülen sivil görünümlü teröristlerin gerçek kimliğini de ortaya koyuyor.
Afrin'in batısındaki 'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli 3 terörist görülüyor. Bu sırada uçaksavar yüklü bir araç teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.
Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Ardından da bölgeden hızla uzaklaşıyorlar. İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra PKK/YPG'ye ait örgüt karargâhına ulaşıyor.
İHA'lar tarafından takip edilen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargâhı, tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.
Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden bu yana Hatay ve 'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi de yaralandı.

GERÇEK YÜZLERİ...
1) Bir aracın arkasından top atışı yapılıyor. Top mermisini kadın terörist yüklüyor.
2) Teröristler atış sonrası hızla uzaklaşıp örgüt karargâhına saklanıyor.
3) TSK, İHA'larla takip ettiği teröristleri ve binayı tam isabetle vuruyor.
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İşte sivil dedikleri teröristler
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