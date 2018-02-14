Haberler Gündem Haberleri Şehit evlatlara 14 Şubat mektubu

Şehit evlatlara 14 Şubat mektubu Koklamaya kıyamadıkları evlatlarını FETÖ ve PKK’lı katiller katletti. Aylardır şehit kabirlerinde evlat nöbeti tutuyorlar. Bugün ise yüreklerinden çağlayan o özlemi kaleme aldılar...