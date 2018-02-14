Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı bitti. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta yapmıştı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in yanı sıra komisyon üyeleri de katıldı.