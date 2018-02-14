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Son Dakika: Erdoğan'ın, üyeleriyle toplantısı bitti

Son dakika haberi... ve Genel Başkanı Erdoğan, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 15:00
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti

ve Genel Başkanı 'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı bitti. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta yapmıştı.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in yanı sıra komisyon üyeleri de katıldı.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti
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