"Sözlerimi geri alırım ama bir şartla..."

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Sizin bu tartışmadaki fikrinizi bilmem ama ben doğru yolu olan bitene bakarak buluyorum.

Siz de şöyle bir bakın:

Afrin'deki harekâtla ilgili ABD'li siyasiler açıklama üstüne açıklama yapacak...

Kendisi de bir siyasi olan Rus Dışişleri Bakanı günde üç beş defa Suriye'deki savaşla ilgilibeyanat verecek...

İranlı siyasilerin tek gündemi Suriye'deki savaş olacak...





Suriye ile sınırı olmayan Fransa'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı bile Afrin'le ilgili konuşacak...

Ama Afrin'deki terör operasyonunu, içeride ve dışarıda zemin hazırlayarak yöneten en güçlü irade, seçilmiş bir siyasi olan Türkiye Cumhurbaşkanı konuşunca sorun olacak öyle mi?

Hamaseti bir yana bırakıp düşünelim...

Eğer Suriye hava sahasını koruyan Rusya "o sussunlar" denen siyasilerin yaptığı diplomasiyle ikna edilmeseydi, operasyon bu kadar başarılı sürdürülebilir miydi?

Ya da siyasi yöneticiler, içerideki PKK-PYD muhibbi muhalefetin siyasetine pabuç bıraksaydılar... Afrin'i ağızlarına bile almayıp, Kılıçdaroğlu'nun önerdiği gibi terör "yokmuşçasına" davransaydılar... Bugün PKK-YPG'lilere cehennem olan Afrin hâlâ cennetleri olmaz mıydı?

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