Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ABD'yi çıldırtacak S400 gelişmesi

ABD'yi çıldırtacak S400 gelişmesi

’nin ’dan satın alımı için anlaştığı uzun menzilli füze sistemleri için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia; sipariş edilecek ikinci partinin Türk-Rus ortak üretimi konusu.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 01:58
ABD'yi çıldırtacak S400 gelişmesi

'nin sınır güvenliği planlamaları içinde önemli bir yere sahip olan Rus yapımı savunma sistemleri için önemli bir iddia ortaya atıldı. İddia'nın sahibi Rus haberajansı.

Türkiye'den S-400 ambargosu iddialarına yanıt geldi

YENİ S-400 ANLAŞMASI YOLDA

Ajansın haberine göre 2020 yılı için Türkiye'nin yeni sistemleri satın alma anlaşması yapılması konusunda ile hattında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılması yönünde fikir birliğinin bulunduğu belirtildi.

2020 yılında yapılacak anlaşma için bekleme süresinin daha kısa olduğunu belirten TASS, 2021 yılında batarya ve füzelerin sistem ile tamamıyla teslim edileceğini belirtti.

TASS'ın gündeme getirdiği görüşmenin detaylarında önemli bir bilgi de yer alıyor. Türkiye ile arasındaki ilk parti S-400 anlaşmasında sadece yüzeysel olarak konuşulan "ortak üretim" meselesinin ikinci parti anlaşması adına daha ciddi konuşulduğu ve masada bulunan anlaşma için önemli bir madde olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 mutabakatı; füzelerin Ankara'ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesini öngörüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'yi çıldırtacak S400 gelişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN