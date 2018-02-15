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haddini bildirdi

, Berlin'de haddini aşan yanlısı gazeteciye dersini verdi.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 20:11
Başbakan haddini bildirdi

, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

Başbakan haddini bildirdi

'NE YAPTIĞMIZI TÜM DÜNYA BİLİYOR'

Başbakan Yıldırım: "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz.'' dedi.

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Başbakan haddini bildirdi
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