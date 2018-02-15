‘Sivil de biziz Kürt de biziz’

PYD/ YPG'li teröristlerce Hatay ve Kilis bölgelerine yapılan roketli saldırılarda şehit olan sivillerin acısı hâlâ çok taze. Sivil şehitlerin yakınları ise Avrupa ülkelerinde ve çeşitli sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla yapılan "Türkiye Afrin'de sivilleri vuruyor" propagandasına tepkili: "Türkiye sivilleri vurmuyor. Bir sivil katliamı varsa onu teröristler yaptı."

'SİVİLLERİ DEĞİL TERÖRİSTİ VURUYOR'

Torunları için meyve sebze almak için gittiği pazardan dönerken hayattan kopan Rıfat Sinirli'nin (67) eşi Ayşe Sinirli, PKK/ YPG'liler için yaratılmaya çalışılan 'sivil' algısına isyan ediyor: "Türkiye sivilleri vurmuyor, Kürtler'i de vurmuyor, oradaki teröristleri vuruyor. Burada sivil olan da biziz, Kürt olan da biziz. Eşim sebze meyve almaya gitti. 20 dakika sonra haberi geldi. Burada sivil olan kim? Eşim mi yoksa o roketi atanlar mı? Biz de Kürt'üz ve devletimizin, askerimizin yanındayız." Rıfat Sinirli'nin oğlu Halil Sinirli ise, "Madem Afrin'dekiler iyi niyetliler masumlar, niye sınır köylerimize kadar uzanan tünel kazmışlar" diye soruyor.

'KARDEŞİMİ UYKUSUNDA ALDILAR'

Cuma namazı çıkışı açtığı işyerinde ölen Ahmet Şanverdi'nin (69) oğlu Savaş Şanverdi (38) ise tepkisini şöyle dile getiriyor: "Babamın ne günahı vardı, yaşlı başlı adamdı. Asker miydi, elinde silah mı vardı. Bir sivil katliamı varsa onu o teröristler yaptı." Sivil giyimli teröristlerin İHA'larca tespit edilen görüntüsünü de yorumlayan Savaş Şanverdi, "Onlar nasıl sivillermiş öyle! Roket atar araçlarla geziyorlar" diyor. Reyhanlı'da evinde uyurken teröristler tarafından atılan roketle hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın, aynı saldırıda yaralanan ağabeyi Bilgey Avlar, hala hastanede tedavi görüyor. Avlar şöyle konuştu: "Benim kardeşim melek gibiydi, en masum anında uykusunda onu bizden aldılar. Fatmamın cenazesinde daha binlerce insan mezarlıktayken mezarlığa roket attılar, bunları göremeyen Avrupa ülkelerine de yazıklar olsun. Bize roketleri atanların ortaya çıkan videosunu izledim. Bir nebze olsun yüreğimiz soğudu. Bunlar nasıl bir sivilmiş arabalarla bize roket atıyor. Bir sivil varsa o da uyurken yatağında şehit olan kardeşimdi."