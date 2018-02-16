Afrin’in gerçek sahipleri için umut Türkiye

Zeytin Dalı Harekatı, PKK
/ PYD
zulmünden kaçıp Türkiye
'ye gelen Afrinlileri umutlandırdı. Hatay
'ın Kırıkhan ilçesinde 5 çocuğu ile birlikte hayat mücadelesi veren Celal Sorani
, doğup büyüdüğü Afrin'in Cinderes beldesinde yaşadıklarını anlattı. Cinderes'te Kefirsefra köyünden gelen Mustafa Şehisa
'nın 4 çocuğu var. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Afrin merkezde yaşayan Aziz Hıdır 5 yıl önce, Ahmet Ömer
de 4 yıl önce PKK/ PYD zulmünden kaçtı. İşte söyledikleri: 'BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞTILAR ' Celal Sorani:
İç karışıklık başlayınca topraklarımıza tanımadığımız insanlar geldi. Bizi ayrıştırmaya bölmeye çalıştılar. Ben Kürt'üm Afrin'de Elektrik Lisesi okudum, orada çalışıyordum. "Sizin haklarınızı koruyacağız, sizin güvenliğinizi sağlayacağız" dediler. Biz de "Tamam" dedik, gittiler. Ancak ikinci gelmelerinde para istemeye başladılar. Zeytinlerimizin yarısını istediler. "Vermezsen anneni babanı çocuklarını öldürürüz" dediler. Mecbur kaldım kaçtım. 14 yaşından büyük olan çocuklarımızı zorla yanlarına almak istediler. Hasat zamanı gelip kaldırdığımız zeytinlerin yarısını zorla elimizden aldılar. Bu teröristler gelmeden önce Arap, Kürt Müslüman Hıristiyan birlikte yaşıyorduk. Benim bir Arap ortağım vardı. Ne zaman PKK geldi bizim hayatımız zehir oldu. Kazandığımız paranın yarısını zorla elimizden alıyorlardı. Kardeşlerim Türkiye'ye kaçmayı başarmışlardı ben de arkalarından geldim. O teröristler oradan gider gitmez memleketime döneceğim. 'KAPIMIZA DAYA NDILAR' Mustafa Şehisa
: Annem ve kardeşim orada yaşıyorlar. Bizi mecbur bıraktılar, topraklarımızı yaşanmaz hale getirdiler. PKK/PYD her gün kapımıza dayanıp bizlerden birşeyler istedi. Vermeyeni canından çoluğundan çocuğundan ettiler. Ben çocuklarımı alıp gelmek mecburiyetinde kaldım. Annem gelmedi eğer hepimiz gidersek buradaki topraklarımızdan oluruz dedi en azından o kaldı. Sahipsiz olan toprakları da gelip alıyorlar. İnşallah Türkiye topraklarımızı teröristlerin elinden alacak, biz de tekrar topraklarımıza döneceğiz. PKK/PYD "Kürtlerin hakkını savunacağız" diye bir anda memleketimizde çoğalmaya başladı. Ben okula orada gittim o gelenleri daha önce hiç görmemiştim. Bizden zorla paralarımızı almak istediler. 'SAYENİZDE HAYATTAYIZ' Aziz Hıdır:
Oğlum 15 yaşında okula gidiyor, eğer orada kalsaydım, şimdi oğlumu almış olacaklardı. Eline silah verip dağlara yollayacaklardı. Kızlarımı alacaklardı, mecbur kaldım geldim. Allah Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan razı olsun. 7 çocuğum var onun sayesinde hepsi hayatta eğer biz buraya gelemeseydik. Hiç birimiz hayatta olmayacaktık. Orada kalıp emek emek büyüttüğüm evlatlarımı teröristlerin eline veremezdim. Allah Türk devletinden razı olsun. ALLAH TÜRKİYE'Yİ KORUSUN Ahmet Ömer:
4 çocuğum var. Kızım 15 yaşında. Gelmeseydim yavrumu alıp eline silah vereceklerdi. Türkiye'ye gelmeye mecburduk. Bu sayede ayakta kaldık. Allah Türkiye'yi korusun. Türk milletine zeval vermesin. Burada okula gidiyor, İngilizce bile öğrenmeye başladı.