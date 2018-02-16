"Ahmet Altan FETÖ liderinin emriyle mahkemeyi tehdit ediyor"

Sabah.com.tr'ye konuşan Ümit Akdemir FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili olarak şunları söyledi:

MAHKEMEYİ TEHDİT EDEN AHMET ALTAN ÖRGÜTSEL FAALİYET İÇERİSİNDE

"Teröristbaşı Gülen son vaazlarında sürekli olarak mahkemelerde dik durulmasını ve mahkeme heyetine gövde gösterisi yapılarak korkutulmaya çalışılması yönünde talimat veriyordu. Bu süreçte kim mahkeme heyetini tehdit ediyorsa bilinsin ki bu kişi örgütsel bir faaliyet içerisindedir. Ahmet Altan'ın sözleri de bu şekilde değerlendirilmeli.

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AHMET ALTAN GAZETECİ DEĞİL FETÖ'NÜN TETİKÇİSİDİR

Bazı haber siteleri ve gazeteler Ahmet Altan'ın son savunmasını manşetlere çıkarmış, Ahmet Altan gazeteci değil FETÖ'nün bir taşeronudur demişti. Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı gazetede FETÖ'nün yayın organıdır. Taraf gazetesi, Zaman, Bugün, Yeni Asya gibi FETÖ'nün dağıtım şirketi tarafından dağıtıldı. Emre Uslu'nun, Önder Aytaç'ın, Mehmet Baransu'nun, Turgay Oğur'un çalıştığı bir gazetenin nasıl FETÖ'den bağımsız olduğunu düşünebiliriz. Madem FETÖ'den bağımsızdı her hafta Ekrem Dumanlı ile ne görüşüyordu. Kumpas belgeleri neden Zaman'dan önce Taraf'a servis edildi. Taraf'ın sahibi Başar Arslan neden yurtdışına kaçtı?

AHMET ALTAN'IN TERÖRİSTBAŞI GÜLEN HAKKINDA TEK OLUMSUZ BİR SÖZÜNÜ DUYDUNUZ MU?

Bugüne kadar Ahmet Altan'ın teröristbaşı Gülen hakkında tek bir olumsuz kelime söylediğini duydunuz mu? Madem FETÖ'cü değilsin "Fetullah Gülen'in Allah belasını versin, 15 Temmuz'u yapan hainlerin Allah belasını versin" demesi gerekmez mi? Demiyor, diyemez de. Çünkü hala FETÖ tarafından bir mucize gerçekleştirileceğini ve cezaevinden çıkacağını umuyor.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN: MAHKEMELERİ TEDİRGİN EDİN

Gülen'in Uhud Savaşı vurgusu yaptığı son vaazını dikkatli dinleyin. Bu vaazında örgüt üyelerine "Mahkemeleri tedirgin edin, FETÖ ile mücadele edenleri tehdit edin" mesajı var. Son günlerde FETÖ sanıklarının mahkemelerde tehdit dili kullanması normal bir gelişme değil. Mahkemeler bu tehdit dilini kullananlar hakkında yeniden soruşturma başlatmalı. Bu hainlerin Türkiye'yi yeniden tehdit etmesine göz yumulmamalı.

BİRBİRLERİNE "TEHDİT EDİN" TELKİNİNDE BULUNUYORLAR

Emniyetin son yaptığı operasyonlarda ortaya çıkan bir gerçek var. FETÖ'cü hainler kendi aralarında yaptığı özel görüşmelerde "tehdit dilini kullanalım" telkininde bulunduklarını görüyoruz. Sadece mahkeme heyetini değil FETÖ ile mücadele edenleri de korkutmaya çalışıyorlar. Bu açık bir örgütsel faaliyet.

TERÖRİSTBAŞI İTİRAFÇILARDAN ÇOK KORKUYOR

Teröristbaşı Gülen Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan itirafçılardan çok korkuyor. Zaten vaazlarında itirafçıları münafık ve hain ilan etmesinin sebebi de bu. Birçok davanın AİHM tarafından haksız bulunacağını düşünüyor. Ancak bu kadar fazla itirafçının olması Gülen'in kirli oyununu bozuyor. Bu noktada itirafçıların da çok rahatsız olduğunu söylemem gerekiyor. Bazı açık tanıklar da mahkemeye gelmekten çekiniyor. Devletin bu konuda kendilerine sahip çıkması gerekiyor.