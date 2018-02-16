Son dakika: FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar

ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sabah sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti müzakeresini tamamladı. Saat 15.15'te toplanan heyetin kararını Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın okudu.

TUTUKLU 6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün üzerlerine atılı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun sabit görüldüğü belirtilerek TCK'nin 309/1. maddesi uyarınca tüm sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapislerine karar verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI



Heyet, mahkemedeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.

BİR SANIĞA BERAAT



"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi.

MEHMET SARI: "FETÖ YAPILANMASI HAYATIN TAMAMINI KAPSAR BİÇİMDE ÖRGÜTLENMİŞ VE DEVLETİN İÇERİSİNE SIZMIŞ BİR YAPI"

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Avukat Mehmet Sarı, "FETÖ yapılanması birinci şekliyle asker içerisinde bir taraftan emniyet içerisinde ve yargıyı hedef almış tüm bunları stratejik bir hedef olarak görmüş bir örgüt. Fakat sadece bu 3 kurumu devletin temel icra organlarını hedef almanın yanında aslında sosyal hayatın tamamını kuşatmış şekilde örgütlenmiş bir yapı bu bakımdan sadece stratejik kurumlar değil bunun yanında sosyal hayatın içerisindeki örneğin gazetecilik, işadamları, sivil topluma dönük olarak derneklerin ve vakıfların faaliyetlerini hayatın tamamını kapsar bir şekilde örgütlenmiş ve devletin içerisine sızmış bir yapı" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sarı: "Hayatın tamamını kapsar biçimde örgütlenmiş ve devletin içerisine sızmış bir yapı"

DARBE ÇAĞRIŞIMI YAPILDIĞI İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesi reklam filminde darbe çağrışımı yapıldığı iddianamede yer almıştı.

Zaman'ın darbe mesajlı reklamı: 'Sükutun Çığlığı'

TÜRKİYE'Yİ ASKERİ DARBE İLE BÖYLE TEHDİT EDİYORDU

Ahmet Altan FETÖ'cü televizyon kanalında katıldığı bir programda Türkiye'yi askeri darbe ile böyle tehdit ediyordu. Ahmet Altan, korkunç tehditler savurduğu programda "AK Parti yönetiminin hepsini temizlerler" demişti.

Ahmet Altan " AK Parti yönetiminin hepsini..."