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Aranan 165 terörist daha öldürüldü

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesini güncelledi. Etkisiz hale getirilen 165 teröristin listeden düşürüldüğü güncellemede öldürülen toplam terörist sayısı 879 oldu. Terör örgütü 'nin eski lideri ile THKP-Acilciler grubu elebaşı kırmızı, Sabancı suikastı faili Fehriye Erdal mavi, 'un üyeleri Selma ve İnan Altun gri listede yer aldı. Kırmızı kategoride 135, mavi kategoride 77, yeşil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 terörist aranıyor. Kırmızı listedekilerin 28'i sol, 89'u bölücü, 8'i dini istismar eden, 10'u ise ve gibi isimlerin bulunduğu üyesi. Mavi kategoride 16 sol, 16 bölücü, 31 dini istismar eden, 14 FETÖ üyesi var.. 16 sol, 35 bölücü, 16 dini istismar eden, 10 FETÖ üyesi terörist ise Yeşil kategoride. Gri listede ise 47 sol, 404 bölücü, 11 dini istismar eden, 30 FETÖ üyesi terörist bulunuyor. Teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12.5 milyon lira ödül verildi. Öte yandan dün de 'de 3 'lı terörist öldürüldü
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Aranan 165 terörist daha öldürüldü
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