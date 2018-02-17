"Cumhurbaşkanı için, akla hayale gelmeyecek suçlamalar yapıyor"

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Tek bir paragraf yazıyla kaç kişiyi birden infaz etmişti Nazlı Ilıcak.. Şimdi Özkan ne düşünüyor acaba bu kararlarla ilgili olarak.. Ahmet Altan, her hakim önüne çıkışında hükümeti suçladı.. '..Sıradağlar gibisin Erdoğan..' dediği Cumhurbaşkanı için, bugün akla hayale gelmeyecek suçlamalar yapıyor.. Peki aralarında 15 Temmuz'un da olduğu, her tarafı sapır sapır dökülen Ergenekon, Balyoz kumpaslarının da olduğu onlarca FETÖ operasyonunda kendilerini gönüllü olarak bu yapıya kullandıran bu adamların, FETÖ'ye söyleyecekleri tek sözleri yok mu?.. Mesela Ahmet Altan, hiç ellerinin arasına başını alıp özeleştiri yapıyor mu, daha hiç adı sanı duyulmamış, kimsenin tanımadığı onlarca FETÖ'cü ismi gazetesinde otorite gibi pazarlamasını kim istedi?..

Hatırlayın bir.. Hafızalarınızı yoklayın.. Dün adını hiç bilmediğimiz, Önder Aytaç gibi, Emre Uslu gibi, Sivilay Abla falan gibi adamları Ahmet Altan nereden buldu da bir araya getirdi?.. FETÖ örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in, Çetin Altan'ın vefatında verdiği ilanda; birer 'cesaret timsali' olarak kendilerinden bahsetmesine, neden 'ne münasebet' demedi?.. Yargılandığı şunca süre boyunca 10 defa Erdoğan'a veryansın ederken bir defa da ilaç için kendisini bu duruma sürükleyen Hoca kılıklı örgüt elebaşına neden tek laf söylemez Altan'lar..

Nazlı Ilıcak, 'ben geç farkettim' diyor.. Bülent Arınç'la aynı gün farketmişler.. Olabilir.. Fakat Altan'lar hâlâ mı farketmedi?.. Artık geç midir yoksa vakti var mıdır bilmem ama, belki de itirafçı olsa ve "Taraf'ı kim hangi sermayeyle kurdu"dan başlayarak Can Erzincan'a kadar gelen süre içinde FETÖ medya yapılanmasını anlatsa ya.. Ama yok.. Erdoğan'a yüklenmek daha kolay demek ki..

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