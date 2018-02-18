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otobüsündeki taciz skandalında ikici perde

Otobüsdeki taciz skandalını ortaya çıkaran 'li iki kadın olayın gerçek yüzünü anlattı. İğrençlik bir boyut daha atladı. Asya Alp: "CHP'li M.Y. çocuğa önce içki içirip bayılttı sonra tacizde bulundu!"

Giriş Tarihi: 18.2.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 17:08
CHP otobüsündeki taciz skandalında ikici perde

, yöneticilerinden M.Y.'nin adının karıştığı, 'pedofili' skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Olayın, teşkilatı CHP Kurultayı için 'ya taşıyan otobüste meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada da haberleştirilen 'pedofili' skandalı, iddiaya göre gece ilerleyen saatlerde otobüsün ışıklarının kapalı olduğu sırada yaşandı. Otobüste alkol alan CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y., daha sonra otobüste bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğu da yanına alarak en arka koltuğuna geçti. M.Y.'nin burada çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

AHMET EKMEKÇİ BİZE ' KAPATIN ÇENENİZİ' DİYE BAĞIRDI!

M.Y. otobüse bindiğinde alkollüydü, sonra içmeye devam etti. Çocuğu defalarca arkaya yanına çağırdı, şoföre ışıkları kapattırdı. Durumu fark edince Kader ablaya söyledim. Kader abla bağırarak otobüsün ışıklarını açtırdı. M.Y. çocuğu taciz ediyordu. Bağırarak üzerine yürüdük, çocuk bayılmıştı.

SAVCILIĞA GİDECEĞİM

Çocuk M.Y. nin kendisine de içki içirdiğini söyledi. M.Y. sızmıştı. Rezaleti Ekmekçi'ye telefonla bildirdik. İlk mola yerinde polis çağırılmasını istedik. Ekmekçi, 'Kapatın çenenizi ben durumu çözeceğim' dedi. Tacizci M.Y. nin cebine para koyup Kuşadası'na fergi gönderdi. Vicdanım rahatsız suç duyurusunda bulunacağım.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

"Taciz mağduru parçalanmış bir ailenin çocuğu ve Kuşadası'nda ağabeyiyle yaşıyor." diyen Kader Nart şöyle devam etti: "Ankara'daki annesini bile haber verilmeden otobüse bindirildiğini öğrendik. Yani M.Y. bu işi önceden organize etmiş. Tanık olduğum utançla yaşayamam, bu ahlaksızlığı bütün ayrıntılarıyla savcılığa anlatacağım.

SKANDALI ÖRTBAS ETTİ

Olayı öğrenince CHP İlçe Başkanı 'ye derhal polis çağırılması gerektiğini söyleyen Alp ve Nart, Ekmekçi'nin her ikisinin üzerine yürüyerek "Kapatın çenenizi hiç kimseye bir şey anlatmayacasınız." dediğini iddia ettiler.(Akşam)

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CHP otobüsündeki taciz skandalında ikici perde
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