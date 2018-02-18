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'den çok sert tepki: ı kes!

Esad rejiminin nın " Afrin'de kullandı" haberi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından "ı kes!" tweet'iyle yalanladı.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 01:34
Türkiye'den çok sert tepki: Yalanı kes!

rejimine bağlı 'nın abonelerine servis ettiği " Afrin'in Aranda köyünde kullandı." iddiasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı tweet'le ladı.

HABERİ İLK ESAD REJİMİNİN HABER AJANSI YAPTI

Suriye rejiminin haber ajansı SANA haberi bölgedeki terör örgütü / kaynaklarına dayandırdı. Ancak haberde ismi verilmeyen bir Türk yetkilinin olayı yalanladığına yer verildi.

"YALAN SÖYLEMEYİ KES"

SANA'nın haberi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından dünyaya servis edildi. Haberin yayılmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı İngilizce "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" tweet'iyle haberi yalanladı.

İşte Çavuşoğlu'nun tweeti:

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Türkiye'den çok sert tepki: Yalanı kes!
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