Türkiye'den çok sert tepki: Yalanı kes!

Suriye rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın abonelerine servis ettiği " Türkiye Afrin'in Aranda köyünde kimyasal silah kullandı." iddiasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı tweet'le yalanladı.
HABERİ İLK ESAD REJİMİNİN HABER AJANSI YAPTI
Suriye rejiminin haber ajansı SANA haberi bölgedeki terör örgütü PYD/YPG kaynaklarına dayandırdı. Ancak haberde ismi verilmeyen bir Türk yetkilinin olayı yalanladığına yer verildi.
"YALAN SÖYLEMEYİ KES"
SANA'nın haberi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından dünyaya servis edildi. Haberin yayılmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı İngilizce "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" tweet'iyle haberi yalanladı.
İşte Çavuşoğlu'nun tweeti: