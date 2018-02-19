Hollandalı teröristi bordo bereli vurdu

Afrin'de son bir haftada Hollandalı, İspanyol ve Fransız olmak üzere 3 yabancı terörist öldürüldü.
Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli
keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG
saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger (45) olduğu ortaya çıktı. AİLESİ DE CENAZESİNİ ALMADI
Eşini ve kızını terk ederek Suriye'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi. Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi. 2 YABANCI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG saflarındaki yabancı teröristler tek tek öldürülüyor. Operasyonda İspanya vatandaşı 1993 doğumlu Samuel Prada Leon ile Fransa vatandaşı 1977 doğumlu Olivier François Jean Le Clainche isimli teröristlerin ölü ele geçirildiği bildirildi.