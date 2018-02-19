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'deki "ta kumpas" davasında sanık sayısı yükseldi

'deki "" soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:07
İzmir'deki askeri casuslukta kumpas davasında sanık sayısı yükseldi

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı

SANIK SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Mahkeme Başkanı, mevcut dosyaya bir dosya daha eklendiğini, sanık sayısının 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Tutuksuz yargılanan eski polis Resul Zengin, darbe girişimi öncesi örgütle mücadeleyi kendi imkanlarıyla yaptığını, 15 Temmuz sonrasında da ikinci darbe söylentileri çıktığında görevli polis arkadaşlarıyla istihbarat paylaştığını ileri sürdü.

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Zengin, üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıt bulunmadığını iddia ederek, "Suçu işlediğime dair kanıt yoktur. Terör örgütü üyesi olduğuma dair somut bulgu yoktur. yatırmak için bile 'ya girmedim. Toplantılara katıldığıma dair delil yoktur. 'u 15 Temmuz'dan sonra duydum. Devletin memuruydum. Örgütü hiç övmedim. Övenlerden uzak durdum. Meslekten ihraç edildim. Hala neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. 9 yıl onurlu bir şekilde görevimi ifa ettim." diye konuştu.

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Tutuklu sanık eski merkez valisi Ahmet Pek de ByLock ve Bank Asya'da çok eskiden hesabı bulunduğu yönündeki suçlamaları reddederek, "Benim ByLock hedef IP'lerine ulaşmadığım görülmektedir. Devletime, milletime aralıksız hizmet ettim. Örgüt üyesi değilim. Vali olarak atandım geçmişte. Emekliliğimi cezaevinde yaşıyorum. 22 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

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