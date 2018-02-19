İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında sanık sayısı yükseldi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı

SANIK SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Mahkeme Başkanı, mevcut dosyaya bir dosya daha eklendiğini, sanık sayısının 92'ye yükseldiğini bildirdi.

Tutuksuz yargılanan eski polis Resul Zengin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgütle mücadeleyi kendi imkanlarıyla yaptığını, 15 Temmuz sonrasında da ikinci darbe söylentileri çıktığında görevli polis arkadaşlarıyla istihbarat paylaştığını ileri sürdü.



FATURA YATIRMAK İÇİN BİLE BANK ASYA'YA GİRMEDİM

Zengin, üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıt bulunmadığını iddia ederek, "Suçu işlediğime dair kanıt yoktur. Terör örgütü üyesi olduğuma dair somut bulgu yoktur. Fatura yatırmak için bile Bank Asya'ya girmedim. Toplantılara katıldığıma dair delil yoktur. ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra duydum. Devletin memuruydum. Örgütü hiç övmedim. Övenlerden uzak durdum. Meslekten ihraç edildim. Hala neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. 9 yıl onurlu bir şekilde görevimi ifa ettim." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski merkez valisi Ahmet Pek de ByLock ve Bank Asya'da çok eskiden hesabı bulunduğu yönündeki suçlamaları reddederek, "Benim ByLock hedef IP'lerine ulaşmadığım görülmektedir. Devletime, milletime aralıksız hizmet ettim. Örgüt üyesi değilim. Vali olarak atandım geçmişte. Emekliliğimi cezaevinde yaşıyorum. 22 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.