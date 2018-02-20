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Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

’da 'nün akademisyenlerden sorumlu firarı imamı ile birlikte araç içerisinde ’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 01:55
Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 'nün Adıyaman akademisyenler sorumlusu olan ve aranan 'İsa' ve 'İsmail' kod adlı İlyas B.'nin örgütsel faaliyetlere devam ettiğini tespit etti.

Polis, İlyas B.'nin içinde bulunduğu otomobile geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi.

Otomobil içerisinde İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Hacı P. ve Yrd. Doç. Dr. Recai K., FETÖ elebaşı 'in videolarını izleyip, toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

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"FALCON" VE HİMMET PARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda İlyas B.'nin örgütün güncel olarak kullandığı 'Falcon' adlı gizli mesajlaşma uygulaması yüklü telefonu, 3 bin TL himmet parası ile örgütsel iletişimde kullanılan telefon ele geçirildi.

Polis operasyonu genişleterek, FETÖ'nün akademisyen imamı İlyas B. ile irtibatlı olduğu belirlenen araştırma görevlisi L.A. ve Ahmet T., Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç., aile hekimi Dr. O.S.'nin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyette sorguları tamamlanarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 7 şahıstan Ahmet T., Suat Ç., Recai K., Hacı P. ve İlyas B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.S. ile L.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı
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