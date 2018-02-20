Gürcistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı tercümanın davası başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik NATO Erken Uyarı Sistemi Üs Bölgesi'nde tercüman olarak görev yapan ve Gürcistan'a giderken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelisinin yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve Kürecik'te tercüman olarak görev yapan tutuklu sanık Tevfik Mutlu, Sincan 2 Nolu F Tipi Yu¨ksek Gu¨venlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mutlu, savunmasında, bilgisayara merakı olduğu için bu alanda kendini geliştirdiğini, yabancı dilinin bulunduğunu ve İstanbul'da giderek bilgisayar firmasında işe girdiğini anlattı.

Bu dönemde ABD'de dil öğrenmek istediğini ancak yeterli İngilizcesi olmadığı için vize alamadığını anlatan Mutlu, şunları söyledi:

"2002'de turistik amaçla Amerika'ya vize başvurusu yaptım. 11 Eylu¨l saldırılarına rağmen, 10 yıllık vize aldım. İlk başvurumda 6 ay kalacağımı söylediğimde vize vermemişlerdi ikinci kez başvurduğumda bir aydan kısa su¨re ile turistik amaçla kalacağımı söylememe rağmen 10 yıl vize verildi. ABD vizeleri ya 1 yıl ya da 10 yıldır, 10 verilince ben de şaşırdım ve New York'a gittim. 3 ay dil kursuna yazıldım ve benzin istasyonunda çalıştım. 9 ay bu işleri yaptım, sonra Tu¨rkiye'ye döndu¨m ve askerliğimi yaptım."

"SOYADINI 'GÜLEN' OLARAK DEĞİŞTİREN ADAM"

Askerliğinin ardından aldığı vizeyle tekrar ABD'ye gittiğini savunan Mutlu, üst üste 5 kez bu ülkeye gittiğini ve dönüş yaptığını kaydetti.

Mutlu, Türkiye'de ise çeşitli özel sektörlerle çalıştığını, 2012'ye kadar ise bir hastanede görev aldığını belirterek, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Daha sonra Ku¨recik'te radar u¨ssu¨ kurulunca tesadu¨fen 2 Amerikalı ile tanıştım, bunlar hastaneye gediklerinde iletişim problemi çekiyorlardı. Yardımcı oldum, iki ay mesai haricinde askerlere yardımcı olunca bana iş teklif ettiler. Ben de halen burada çalışıyorken hakkımda tutuklama kararı verilince tazminatımı vererek beni işten çıkardılar. ABD'de bulunduğum dönemde çalıştığım restorana gelip gitmesi nedeniyle sonradan soyadını değiştirerek Gu¨len soyadını alan Burhan Akset isimli şahısla tanıştım. Bu şahıs taksi şoförlu¨ğu¨ yapıyordu. Haftada birkaç gu¨n New York'tan Pensilvanya'ya Tu¨rkiye'den giden kişileri götu¨ru¨yordu. Hatta bu şahıs 2015'te evlendiğimde davet etmememe rağmen Tu¨rkiye'de bulunması nedeniyle du¨ğu¨nu¨me geldi."

FETÖ'nün iltica planı ByLock yazışmalarında ortaya çıktı!

7 BİN 240 KEZ BYLOCK'A GİRİŞ YAPMIŞ

Mutlu, arkadaşlarıyla günübirlik gezi amaçlı Gürcistan Batum'a gitmek istedikleri sırada gözaltına alınıp, tutuklandığını ifade etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a 7 bin 240 kez erişimde bulunduğu tespit edilen sanık Mutlu, aleyhindeki raporu kabul etmedi.

ÇAĞRI DÖNEMİNDE 150 BİN LİRA YATIRMIŞ

Sanık Mutlu, daha önce Bank Asya'ya hiçbir zaman para yatırmadığını öne sürerek, mal varlığını annesi aracılığıyla sakladığını kaydetti.

Annesi vefat ettikten sonra altınlarını ve parasını Bank Asya'ya katılım kar payı imkanı olduğu için yatırdığını öne süren Mutlu, "15 Eylül 2014'te 120 bin 562 liralık altın hesabı açtırdım. 6-7 ay bu altın hesabımda kaldı, aynı bankaya bunun öncesinde de ocak ayında 10 bin, Şubat 2014'te de 20 bin lira yatırarak katılım hesabı açtırdım. Ancak FETÖ'nün çağrı dönemine denk gelmesi tamamen rastlantıdır." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Mahkemede sanığın cep telefonu kayıtlarında 2011-2013 yılları arasında FETÖ'nün firari üst düzey sorumlularıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Kayıtlarda sanığın FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal, "yargı imamlarından" Ahmet Can, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, 9 Ocak'ta Texas'taki North American Üniversitesine rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan ve eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik ile görüştüğü ortaya çıktı.

Sanık Mutlu cep telefon kayıtlarına ilişkin şöyle savunma yaptı:

"Şahıslar FETÖ yapılanması içinde u¨st du¨zey olabilir, ancak ben bu kişileri şahsi tanışıklığım olması nedeniyle göru¨şmedim. Burhan Gu¨len'den ABD'den cep telefonu, drone, oyun konsolu ve kıyafet ısmarlıyordum. Bu kişi de Amerika'dan dönen kişilerin telefonunu vererek temasa geçip İstanbul'dan almamı söylüyordu. Bu ben şahısların gönderdiği eşyaları alıyordum. Ayrıca Burhan Gu¨len Tu¨rkiye'ye gelince kendi hattı Amerika hattı olduğu için yanında bulunduğu şahısların cep telefonlarından da beni aramış olabilir."

Sanık, mahkeme başkanının "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?" sorusuna, "Herhangi bir suç işlemedim bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum. Mağdurum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada tanıklar da dinlendi.

Mahkeme savcısı, sanığa ait dijital materyallere ilişkin raporun beklenmesini, suçun vasıf ile mahiyeti, kuvvetli delil durumu ve kaçma şu¨phesine istinaden sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.