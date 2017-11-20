İşte NATO-FETÖ ihanet hattı

NATO'nun Norveç'te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin 'düşman taraf' olarak gösterildiği ortaya çıktı. Türkiye tatbikattaki 41 askerini geri çekme kararı aldı. Skandal sonrasında NATO'dan en üst düzeyde resmi özür geldi. NATO'nun gerçek niyetinin deşifre olduğu tatbikat aslında son yıllarda FETÖ ile olan bağını da gözler önüne serdi. NATO'nun kendi bünyesinde bulunan 15 Temmuz darbe girişimin baş haini olan askerleri anında koruma altına aldığı ortaya çıktı. Darbe girişiminde de yine NATO'nun aktif rolü iddianamelere dahi girdi.

İşte NATO-FETÖ ortaklığı:

1- ABD'Lİ KOMUTANIN DARBE MESAİSİ

Akıncı Üssü iddianamesinde 15 Temmz gece F-16'ların yakıt ihtiyacının İncirlik'ten kalkan uçaklar tarafından karşılanmasına ilişkin ayrıntılara yer verildi. F-16'ları İncirlik'ten kaldıran Hava Pilot Kurmay Yarbay Halil İbrahim Özdemir, ifadesinde, o gece "10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Üs Komutanı Albay John Walker'in birlikte olduğunu" açıkladı. Özdemir, Üs Komutanının lider uçağın pilotuyla konuşarak uçakların havalandığını söyledi.

2- İNCİRLİK'TE DEV PROTESTO

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı, Adana'da, Vatan Partisi ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) tarafından protesto edildi. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar bulunan grup, sloganlar atarak Atatürk Caddesi'nden üsse doğru yürüdü.

İŞARET FİŞEGİ ELEBAŞINDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ziyaretine denk gelen gün Washington Post'ta yazan elebaşı Gülen adeta talimat verdi: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli!

İste Gülen'in Washington Post'taki yazısı

NATO ile Türkiye arasında kriz çıkması yönündeki ilk işaret bizzat FETÖ elebaşı Gülen tarafından atılmış. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a gittiği gün, FETÖ elebaşı Washington Post'a yazdığı yazıda adeta NATO'ya talimat verdi. Yazıda Türkiye'nin bütün gücü elinde toplayan ve muhaliflere boyun eğdirmek için elinden gelenher şeyi yapan bir cumhurbaşkanının elinde tanınmaz hale geldiğini" yalanını söyleyen Gülen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırıp bir de akıl verdi: Batı Türkiye'nin demokrasi rotasına geri dönmesine yardım etmeli. Bugünkü görüşme ve önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO Zirvesi bu maksada matuf bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

3- ATEŞE KOŞA KOŞA NORVEÇ'E KAÇTI

Skandalın adresi Norveç'te, NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkeye yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

4- NATO PA'DA FETÖ'CÜ ÇELİK

ABD'de gerçekleştirilen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısına, Ortadoğu Forumu Başkanı Daniel Pipes tarafından davetli olmamasına rağmen FETÖ'cü Emre Çelik de alındı.

5- TSK'DAN TASFİYE OLAN İLTİCA ETTİ!

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından TSK'da birçok tasfiye yaşandı. Bunlar arasında NATO ve SHAPE karargahında görev almış olanlar dikkat çekiciydi. Bu isimlerin neredeyse tamamı Türkiye'ye dönmek yerine bulundukları ülkeye iltica etti.

6- FİRARİ UĞURLU O TOPLANTIDA!

NATO'nun internet sitesine, darbe girişiminden 13 gün sonra, yer alan haber ve fotoğrafta firari generalin bir toplantıya katıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra 22 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamadığı ve ABD makamlarından sığınma talep ettiği söylenen, "Darbeci" general Mustafa Zeki Uğurlu NATO toplantısında yer aldı. Skandalın fotoğrafları ve haberleri NATO sitesinde yer aldı. (Akşam)