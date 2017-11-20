Son Dakika! NATO tatbikatındaki skandalı Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt ortaya çıkardı

NATO'nun Norveç'te düzenlediği "Trident Javelin-2017" tatbikatında yaşanan rezaletin, yani Atatürk'e düşman liderler arasında yer verilmesinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahte bir hesap kullanılarak "düşman ile işbirliği içerisinde"gösterilmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturmalar sürüyor ve Türkiye'ye özür üstüne özür geliyor. Olay hakkında çıkan haberlerde, skandalın "Türk subayların dikkati sayesinde fark edildiği" yazıldı ama bu subayın veya subayların kimler oldukları ile ilgili olarak hiçbir bilgi verilmedi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE GÖREVLİ EBRU NİLHAN BOZKURT

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Norveç'teki rezaleti fark eden subayın kim olduğunu açıkladı. Bardakçı, bu ismin Deniz Kuvvetleri'nde görevli Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı olduğunu yazdı.

KUMPAS MAĞDURU BİNBAŞI

Binbaşı Bozkurt birkaç sene öncesine kadar büyük eziyetler görmüş bir asker. Yüzbaşılığı sırasında devletin gizli belgelerini elde ettiği, bazı uçakların fotoğraflarını çektiği veya çektirdiği iddiası ile FETÖ'cülerin "Askeri Casusluk ve Şantaj Davası'nda sanık yapılmış, toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin söz konusu davada 43 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarını 7 Aralık 2013'te onaylaması üzerine hakkında yakalama emri çıkartılmadan önce yurt dışına gittiği iddia edilmişti. Bozkurt, Anayasa Mahkemesi'nin daha sonra bu davada yargılanan bütün sanıkların "haklarının ihlal edildiği" yolunda verdiği karar ile görevine dönmüş, yüzbaşılık süresini de tamamlayıp binbaşılığa yükselmiş ve Deniz Kuvvetleri'nde hassas bir göreve getirilmişti.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SKANDALI DİKKATİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKARTTI

Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Norveç'te düzenlenen "Trident Javelin-2017"tatbikatına katılmak üzere Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından görevlendirildi ve Türkiye'yi hedef alan skandalı dikkati sayesinde ortaya çıkarttı. Bozkurt, rezaleti basın özetleri, tatbikat için özel şekilde simüle edilen "chatter" ve "facepage"de inceleme ve analizler yaptığı sırada fark etti. Her gün takip ettiği "chatter" üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte bir hesap açıldığını, bu hesap üzerinden Erdoğan ile düşman kuvvetler arasında sahte mesajlaşmaların yapıldığını fark etti.