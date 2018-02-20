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O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi

ndan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin beraber yürüttüğü ve 'e yapılan operasyonda çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce in etkisiz hale getirildiği operasyonda ekipler, Racu beldesine hakim 687. Tepe'de // teröristlerine ait bir çok mühimmat ele geçirdi. Ajanslara düşen fotoğraflarda Şubat ayının başında tankımıza yapılan ve 5 kahraman askerimizi şehit verdiğimiz saldırıda kullanılan 'de ele geçirildi. Her fırsatta verdiği silahları DEAŞ'la mücadele için kullanıldığını iddia eden ABD yönetimi bir kez daha açığa düştü.

ÖMER FARUK ARPACIK
ÖMER FARUK ARPACIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 11:37
O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi

'ndan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü terör örgütü //'li lere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.

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O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi
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