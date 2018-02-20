O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi

Zeytin Dalı Operasyonu'ndan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG/PYD'li teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.