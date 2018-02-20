O füzeyle tankımıza saldırmışlardı! Ele geçirildi

Zeytin Dalı Operasyonundan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birliklerinin beraber yürüttüğü ve Afrin'e yapılan operasyonda çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlerce teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ekipler, Racu beldesine hakim 687. Tepe'de PKK/PYD/YPG teröristlerine ait bir çok mühimmat ele geçirdi. Ajanslara düşen fotoğraflarda Şubat ayının başında tankımıza yapılan ve 5 kahraman askerimizi şehit verdiğimiz saldırıda kullanılan Konkurs füzesi'de ele geçirildi. Her fırsatta verdiği silahları DEAŞ'la mücadele için kullanıldığını iddia eden ABD yönetimi bir kez daha açığa düştü.
Giriş Tarihi: 20.2.2018 11:25Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 11:37
Zeytin Dalı Operasyonu'ndan son dakika haberler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü terör örgütü PKK/YPG/PYD'li teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.