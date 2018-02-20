Son Dakika Haberi: Afrin'de çok önemli gelişme! Azez-Bülbül arası birleşti

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.

ÖSO GÜÇLERİ RACO BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Harekat kapsamında Afrin'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı.

VE TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE SINIRIYLA TEMASI KESİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye sınır hattını teröristlerden temizledi.

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin Sirgaya Tepesi ve Dikmetaş köyünden operasyon başlattı.

Sabah saatlerinden bu yana Bülbül beldesi- Azez hattında, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Zeytinak, Arpaviran köyleri, Cemiliyye köy altı yerleşimi ve son olarak Dayr Savvan köyü terörden arındırıldı.

Operasyon sonucunda Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi.

Böylece, TSK ve ÖSO, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesti.

13 SAATTE 8 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Öte yandan TSK ve ÖSO'nun Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdığı öğrenildi. Bu son gelişmelerle birlikte harekatı kapsamında 13 saatte 7 köy temizlenmiş oldu.

AFRİN'İN KUZEYİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mervane ve Heygece köyleri ile Kalki köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Akanlı köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Sabah saatlerinden bu yana Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mervane ve Heygece köyleri ile Kalki köy altı yerleşimi, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Surain, Çarkanlı köyleri, Şeran beldesine bağlı Zeytinak ve Arpaviran köyleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi de terörden arındırılmıştı.

ÖSO, 3 KÖY DAHA ELE GEÇİRDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO, PYD/PKK ile yaptığı şiddetli çatışmaların ardından Afrin'in Kuzeyinde bulunan Bülbül Deresi üzerindeki 3 köyü daha teröristlerden temizledi.

Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PYD/PKK'yı köylerden çıkarıyor. Bugün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO askerleri, 3 köyü daha teröristlerden temizledi. ÖSO kuvvetleri Afrin'in kuzeyindeki Bülbül deresi istikametinde bulunan Okanlı, Helekçe ve Kalki köylerini teröristlerden geri aldı.

89 NOKTA TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

DARMIK'TA MAYIN PATLADI: 10 ÖSO'LU YARALI

Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' devam ederken, Darmık Dağı'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DARMIK VE ÇEVRESİ BOMBALANIYOR

Bu arada, Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü hedefleri, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındı. Bombalanan bölgeden duman yükseldiği görüldü.