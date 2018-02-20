‘Suriye rejimi bu yola girerse sonucu olur’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde, başta Afrin ve İdlib
olmak üzere Suriye
'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. Erdoğan, terör örgütü YPG
ile Esad anlaşmasına ilişkin Putin'e "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Putin'e operasyonun planlandığı gibi süreceğini söyledi. Görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan'ın Ruhani'ye Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgi verdiği görüşmede de, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. Erdoğan ve Ruhani, İdlib, Astana
süreci ve Soçi kongresine de değindi. Bu arada Kremlin, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin nisanda Türkiye
'de bir zirve gerçekleştireceğini açıkladı.