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rejimi bu yola girerse sonucu olur’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
‘Suriye rejimi bu yola girerse sonucu olur’
Cumhurbaşkanı dün Rusya Devlet Başkanı ve ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde, başta Afrin ve olmak üzere 'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. Erdoğan, terör örgütü ile Esad anlaşmasına ilişkin Putin'e "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Putin'e operasyonun planlandığı gibi süreceğini söyledi. Görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan'ın Ruhani'ye Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgi verdiği görüşmede de, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. Erdoğan ve Ruhani, İdlib, süreci ve Soçi kongresine de değindi. Bu arada Kremlin, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin nisanda 'de bir zirve gerçekleştireceğini açıkladı.
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‘Suriye rejimi bu yola girerse sonucu olur’
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