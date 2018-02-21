Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki (Afrin) Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

Erdoğan ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat vermeyiz, bedelini ağır öderler

İvanov ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, İvanov'un ziyaretinin Türkiye ile Makedonya arasındaki kadim bağların ve kardeşlik duygularının önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıkları ve potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin siyasi ve kültürel ilişkilere yakışır şekilde çok daha üst seviyelere çıkartılması konusundaki iradelerini teyit ettiklerini, halihazırdaki ikili ticaret hacminin ortak çabalarla çok daha yukarılara taşınabileceğine inandığını vurguladı.





Bu amaç doğrultusunda iş adamlarını teşvik etmeye ve iş dünyasında gerekli desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde aynı iradenin İvanov tarafından da sergilenmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türkiye olarak Makedonya'daki yatırımları artırma arzusunda olduklarını belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla Türk şirketi Makedonya'da faaliyet gösterecek ve ülke ekonomisinin çok daha iyi bir noktaya gelmesine hizmet edecektir." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makedonya terörle mücadele konusunda da iş birliğimizi artırmakta kararlı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanıyla ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ her iki ülke için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıyız. Tabii Makedonya da FETÖ'nün yapılanmasını gerçekleştirdiği ülkelerden bir tanesidir. Bu kapsamda Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları gerçekten görmek istiyoruz. Bugün değerli dostum bu konuda atılabilecek adımları da çok açık, net bizlerle paylaştı. FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu

Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren kararlı ve güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Erdoğan, "Bu duruşumuzu Makedonya'yı anayasal ismi ve milli kimliğiyle ilk tanıyan ve Makedonya'ya büyükelçi atayan ilk ülke olarak net bir şekilde biz ortaya koyduk." dedi.

Balkan coğrafyasının aynası olan Makedonya'da huzur ve barışın korunmasının bölge için önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Makedonya'nın Yunanistan ile yaşadığı isim sorununa ilişkin olarak tarafların karşılıklı iradeleriyle bu sorunu aşacaklarını umut ediyoruz. Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi de bu çerçevede kritik önemi haizdir. Türkiye bu hususta da Makedonya'ya geleneksel desteğini sürdürmektedir. Değerli dostumun bu ziyaretinin tüm ikili münasebetlerimiz ve bu konulardaki iş birliğimizi derinleştirmesini de ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Makedonya'ya davet eden mevkidaşına, programının el vermesi halinde mayıs ayında Makedonya'ya iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

YUNANİSTAN VE MAKEDONYA ARASINDAKİ İSİM SORUNU

Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Makedonyalı bir gazetecinin, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorununda Türkiye'nin ilkeli bir tutuma sahip olduğunu ifade ederek, gelecekte de bu tutumun devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Bugün neredeysek bundan sonra da yine aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz, oradan bir daha dönmeyiz." ifadelerini kullandı.





"BEDELİNİ DE ÇOK AĞIR ÖDERLER"

Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplara müdahalede bulunulduğuna yönelik haberler hatırlatılarak, "Sahadaki son durum nedir? Bu konu dün özellikle Sayın Ruhani ile görüşmenizde gündeme geldi mi?" sorusuna Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla on kadar, Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette. Dün gerek Sayın Putin gerekse Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda da zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabii fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." cevabını verdi.