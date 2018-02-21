Son dakika: Dicle Üniversitesi rektörü Ayşegül Jale Saraç tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada tutuklu yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Saraç ve Sır ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıklar eski Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ile Prof. Dr. Aslan Bilici ise katılmadı.

SANIK SIR VE SARAÇ TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Önceki celse DÜ'de görev yaptığı dönemde atamasını onayladığı personel sayısıyla ilgili dava dosyasına eklenen rapora ilişkin savunma yapan sanık Saraç, gelen listede yanlışlık olabileceğini ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Sır da üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklar Saraç ve Sır'ın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçirilen sürenin dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

FETÖ üniversitelere nasıl sızdı? Prof. Dr. Ahmet Keleş Arka Plan'da anlattı…

MAHKEME, 'ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE' DEDİ

Tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, Saraç ve Sır'a yüklenen suç vasfı, delil durumu, suç vasfının lehe değişme durumu, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması, toplanmayan delillere sanıkların sirayet etme imkanının bulunmaması ve tutuklanmayla sağlanmak istenen amacın adli kontrol ile sağlanabileceği gerekçesiyle adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametlerine en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin verilen adli kontrol kararında, Saraç ve Sır'ın isteyerek karara uymamaları halinde ceza miktarına bakılmaksızın derhal tutuklanacakları bildirildi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, Saraç, Eyigün, Sır ve Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PKK’YI GÖSTERİP FETÖ’YE KADRO VERDİ