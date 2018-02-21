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Son Dakika Haberi: ve arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor

Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harakatı kapsamında Afrin kırsalında bulunan mevzileri Gülbaba’dan ateşlenen tank ve obüslerle yerle bir edildi. Öte yandan yoğun sise rağmen karadan ilerlemeye çalışan birlikleri ile YPG’liler arasındaki sıcak çatışmalar Türkiye tarafından da hissediliyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 14:50
Son Dakika Haberi: ÖSO ve YPG arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor

Zeytin Dalı Harakatı kapsamında Afrin kırsalında bulunan mevzileri Gülbaba'dan ateşlenen tank ve obüslerle yerle bir edildi.

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Son Dakika Haberi: ÖSO ve YPG arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor
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