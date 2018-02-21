Son Dakika Haberi: ÖSO ve YPG arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harakatı kapsamında Afrin kırsalında bulunan YPG mevzileri Gülbaba’dan ateşlenen tank ve obüslerle yerle bir edildi. Öte yandan yoğun sise rağmen karadan ilerlemeye çalışan ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasındaki sıcak çatışmalar Türkiye tarafından da hissediliyor.
Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:47Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 14:50
Zeytin Dalı Harakatı kapsamında Afrin kırsalında bulunan YPG mevzileri Gülbaba'dan ateşlenen tank ve obüslerle yerle bir edildi.