6 bakanlığın gündemi kimyasal hadım

Hükümet toplumun kanayan yarası çocuğa yönelik cinsel istismar
ın engellenmesine yönelik yeni düzenlemeler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 6 bakanlıktan oluşan komisyon bugün ilk toplantısını yapacak. Komisyonda İç işleri, Adalet, Sağlık, Milli eğitim, aile ve sosyal politikalar, gençlik ve spor Bakanlığı yer alacak. Türkiye'nin yeniden gündemine aldığı kimyasal hadım
ABD başta olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor. "Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve diğer yükümlülükler hakkında yönetmelik" kapsamında 2016'da kabul edilen düzenleme Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yönetmelik kapsamında ise kimyasal hadım 2016 yılında sadece pedofili suçuna getirilmişti. Yeni düzenlemeyle kimyasal hadım sadece pedofiliye değil, çocuğa cinsel istismarda bulunanları da kapsayacak. Adalet Bakanı Gül, çocuğa yönelik istismarı önlemeye ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verirken, "Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dâhil olmak üzere tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı masaya yatıracağız bunların hepsini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, "Komisyon Başbakan yardımcımız başkanlığında yarın 'Bugün) çalışmaya başlayacak. Ceza kanunlarında yine artırım yapmak ya da infaz sisteminde ne gibi başka tedbir alınması gerekir bunların hepsini bu çalıştaylarla, önceki çalışmalarla masaya yatırmış olacağız" dedi. CEZALARI YETERLİ GÖRMÜYORUZ
Özgecan cinayetinin ardından cezaların artırıldığını ama yeterli olmadığını vurgulayan Gül şöyle konuştu: "Esasen iş mahkemeye suç işlemeden önleme yani suça giden yolları ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme, aile, çevre, okul toplumun her kesimine düşen sorumluluklar, 'istismara karşı çocuk nasıl bilinçlendirilir, toplum nasıl bilinçlendirilir' bunları topyekûn hep beraber yapmamız lazım. Türkiye cezaları özellikle Özgecan cinayetinden sonra buna benzer vakalarda artırmış bir ülkedir ama biz yine yeterli görmüyoruz." PEK ÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR
Kimyasal hadım dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İşte örnekleri: ABD:
7 eyalette var. Kaliforniya eyaletinde 13 yaşın altındaki çocuklara herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım öngörülüyor. Rusya :
14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesi yasaklanırken, bu failler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutuluyor. İstismarcı, suçu tekrarlaması halinde ise ömür boyu hapis
cezasına çarptırılıyor. Güney Kore :
16 yaş altı çocuklara cinsel saldırı
da bulunan ve pedofili teşhisi konulan 19 yaş üzeri yetişkinlere 15 yıla kadar kimyasal hadım uygulanabiliyor. Polonya :
15 yaş altındaki çocuklara ya da aile üyelerine tecavüz edenlerin hapis cezalarını tamamlamalarının ardından suçlular kimyasal hadıma tabi tutuluyor. Endonezya :
18 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunanlara ve cinsel ilişkiye girmesi için şiddet uygulayıp tehdit edenlere de kimyasal hadım uygulanıyor. Kimyasal
hadım dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İşte örnekleri: ABD:
7 eyalette var. Kaliforniya eyaletinde 13 yaşın altındaki çocuklara herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım öngörülüyor. Rusya :
14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesi yasaklanırken, bu failler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutuluyor. İstismarcı, suçu tekrarlaması halinde ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Güney Kore :
16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konulan 19 yaş üzeri yetişkinlere 15 yıla kadar kimyasal hadım uygulanabiliyor. Polonya :
15 yaş altındaki çocuklara ya da aile üyelerine tecavüz edenlerin hapis cezalarını tamamlamalarının ardından suçlular kimyasal hadıma tabi tutuluyor. Endonezya :
18 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunanlara ve cinsel ilişkiye girmesi için şiddet uygulayıp tehdit edenlere de kimyasal hadım uygulanıyor. ERDOĞAN: BUNLARIN AFFI OLMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'ndeki 11. Kalkınma Planı tanıtım toplantısında çocuk istismarıyla mücadele ile ilgili de konuştu. Erdoğan "Hükümetimiz bununla ilgili yasal bir düzenleme yapıyor. Bu yasal düzenlemeyle de buradaki caydırıcılık hükümlerini ileri bir noktaya taşımanın hesabı, gayreti içindeyiz. Bunların affı olamaz, bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten asla gelemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu devlet planında bizim yapmamız gerekiyor" dedi. KİMYASAL HADIM BİR ÇÖZÜM MÜ?
Kimyasal
hadım uygulamasını Prof. Dr. Sinan Zeren şöyle değerlendirdi: "İlaç kullanımıyla haliyle bu suçlarda bir azalma görülecektir. Fakat bu psikolojik bir sorun. Kişideki sapkınlığı tedavi etmek değil sadece bastırmak olur bu. Burada amaç sadece suça teşebbüsü azaltmak olacaktır. Uygulanan ilaç zamanla etkisini kaybettiğinde ise kişi gerçek anlamda iyileşmediği için aynı suçu tekrarlayacaktır. Bu durumda testislerin alınması kalıcı bir çözüm olabilir." Beyza KABASAKAL
/ SABAH DİYANET İŞLERİ DE PROJEDE
Çocuk
Meleği-Korkma Konuş Projesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı da yer alacak. Bazı bölgelerde kadın ve çocuklar emniyet güçleri ya da bu dernekler ile rahat bağlantı kuramazken, müftülüklerle daha rahat iletişime geçebilecekleri ve yaşadıkları sıkıntıları anlatabilecekleri düşüncesiyle projeye Diyanet de katıldı. Müftülüklere de bu konuda yapılacak bir başvuru sonrası anında gerekli mercilerle iletişime geçilerek suçu işleyen kişiler hakkında yasal sürecin başlatılması sağlanacak.