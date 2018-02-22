FETÖ’nün kasası olan iş adamından flaş sözler!

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın yargılanmasına devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Çorum'daki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya geçtiğimiz yıl Kasım ayında yakalanarak Türkiye'ye getirilen iş adamı Memduh Ç. de Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılarak ifade verdi. FETÖ'nün para kasası olmadığını ileri süren Memduh Ç., kendisinin Sudan'da yakalanarak Türkiye getirilişinde basın-yayın kuruluşlarının şov yaptığını iddia etti.

"HER HAFTA DÜZENLENEN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARINA KATILDIM"

1995 yılında bu yapının içerisine girdiğini dile getiren sanık, o dönem katıldıkları etkinliklerde tek amaçlarının Allah rızasını kazanmak ve iyi bir kul olmak olduğunu savundu. 2004-2005 yıllarında adının Hamza olduğunu belirten bir il imamının yanına gelerek kendisinin sohbetlerde piştiğini, bundan sonraki süreçte mütevelli heyetine alacaklarını söylediğini anlatan Memduh Ç., "Her hafta düzenlenen mütevelli heyeti toplantılarına katıldım. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman bu toplantılara katılmadığım dönemler de oldu. Toplantılarda örgüte himmet, kurban adı altında bağış yapılıyordu. Daha sonra Hamza'nın dışında il imamları olan Hasan Hüseyin ve Gökhan ile tanıştım. Ayrıca bölge sorumluları vardı" dedi.

"SUDAN'DA KALDIĞIM DÖNEMDE BEYNİME OKSİJEN GİTMEDİĞİ İÇİN BAZI ŞEYLERİ İFADE EDEMİYORUM"

Sudan'da kaldığı dönemde beynine oksijen gitmediği için bazı şeyleri ifade edemediğini, çeşitli sağlık problemleri olduğu için tedavi gördüğünü anlatan Memduh Ç., daha sonra mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.

Himmet toplantılarının yılda bir kez yapıldığını anlatan Memduh Ç., "Himmet toplantıları yılda bir kez yapılırdı. Oraya da kim ne bağışta bulunduysa karşılığında çek veya senet alınırdı ve taahhüt edilen miktar yıl içerisinde taksitler halinde tahsil edilirdi. Bank Asya'ya para yatırılması için talimatta bulunuldu. Bu konu gündeme geldi" dedi.

Memduh Ç., 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından böyle bir yapının içerisinde nasıl bulunduğunu sorgulayarak vicdanen rahatsız olduğunu öne sürdü.