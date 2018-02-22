TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 oldu.

34. GÜNÜNDE 4 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 34. gününde Cinderes bölgesindeki Tel Dillur köyü YPG'li teröristlerden alındı.

Tel Dillur, operasyonun başlangıcından bu yana şiddetli çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinde yer alıyor. Cinderes, Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı nokta.

Daha sonra Afrin'in kuzeyindeki Mikdad ve Ali Racu köylerinin terörden arındırıldığı açıklandı.

Öğleden sonra da Raco güneyindeki Sarı Uşağı köyü PKK'dan temizlendi.

94 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Sabah saatlerinde de Cinderes beldesindeki Tell Dilur köyünün kurtarıldığı duyurulmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 66'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 94 noktayı örgütten kurtardı.

HEDEFLER UÇAKLARLA VE TOPÇU BİRLİKLERİNİN ATIŞLARIYLA VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen hedefler, uçaklar ve topçu birliklerin atışlarıyla etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülürken, Afrin kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikler tarafından vuruluyor.

Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerde yer alan hedeflerin vurulmasıyla yükselen dumanlar, sınır hattından görülüyor.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli ve Karababa köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."