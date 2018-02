Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Afrin harekatına ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Mehmetçiğimiz adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Hamdolsun bu sabah itibariyle 1873 teröristi etkisiz hale getirecek 415 kilometre kare civarında bir alanı kontrol altına almış bulunuyoruz. Derdimiz 3,5 milyon o bölgenin insanları var. Onları bir an önce kendi topraklarına nasıl döndürebiliriz hesabı içindeyiz. Bunun yanında birçok hesapları da yapıyoruz. Bu yol haritasını bizim yavaş yavaş uygulamaya koymamız gerekir."

Erdoğan'dan ahlaksız iddiaya sert cevap

"HAREKATIN BUNDAN SONRAKİ KISMININ DAHA HIZLI İLERLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Harekatın bundan sonraki kısmının daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Hava da bozuk. Zaman zaman kar fırtına sisiyle yürüyen bir mücadele. Ve bu mücadelede kar boran fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor.

"YENİ BİR STRATEJİYLE HAREKATA DEVAM EDECEĞİZ"

Asker şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarısıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekata devam edeceğiz.

İnşallah en kısa sürede Afrin bölgesini temizleyerek ülkemizdeki yüzbinlerce bölge sakinini ülkelerine dönmesini sağlamak.

Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz.

"BE VİCDANSIZ BE AHLAKSIZ.."

Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz.

Eğer biz Afrin'de sivil-terörist ayrımı yapmasaydık harekat çoktan bitmişti.

Önce Münbiç'i temizleyeceğiz sonra Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu yaz hem terör örgütü hem onları destekleyenler için sıcak geçecek öyle görünüyor.

Rejim kendi topraklarını koruma gayreti içinde değil. Rejim, ülkesinden kaçmış olanlar için gayret harcama peşinde değil. Rejim "onlardan kurtulduk" diyor. Ama biz bu yola baş koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu