Her toplantıda, gerçeklerle yüzleşiyorlar

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan White, rejim destekli teröristlerin YPG/PKK'ya yardım etmek üzere Afrin'e gelmesinin ABD'nin Beşar Esed rejimi ile işbirliği yaptığı anlamına gelip gelmediğine yönelik bir soruyu, bu konuda elinde bilgi olmadığını, soruyu daha sonra yazılı yanıtlayacağını belirterek geçiştirmeye çalıştı.

TRT Haber muhabirinin, "YPG veya SDG'nin Esed yanlısı güçleri ve İran destekli militanları karşıladığı görüntüleri gördünüz mü? Bu ikisi de ABD düşmanı ve ABD İran'ın bölgedeki etkisini kırmaya çalışırken, onları Suriye'den çıkarmaya çalışırken, ABD'nin sahadaki ortaklarının ABD düşmanları ile ittifak etmesi konusunda Pentagon'un düşüncesi nedir?" şeklindeki soruyla üstelemesi üzerine White, "Burası karmaşık bir savaş alanı. Bundan dolayı tüm taraflara ortak tehdit olan DEAŞ'a odaklanması çağrısında bulunuyoruz. Savaş bitmiş değil ve DEAŞ'a karşı savaştan alıkoyan her şey dikkat dağıtıcıdır." ifadesini kullandı.

- ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ MENBİÇ MEKANİZMASI

Bu arada, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin üzerinde çalışılması konusunda mutabakata vardıkları Menbiç için ABD ile Türkiye arasında bir mekanizmanın kurulması konusu basın toplantısında gündeme geldi.

YPG/PKK militanlarının Menbiç'teki varlığına ilişkin iki ülke arasında kurulacak mekanizmanın ne aşamada olduğuna ilişkin soruya White, şu cevabı verdi:

"Bakanın görüşmesi çok olumluydu ve açık bir görüşme idi. Açıkçası Türkiye'ye ortak tehdide, yani DEAŞ'a odaklanmasını istiyoruz ancak Türkiye'nin meşru kaygılarını da anlıyoruz ve bu konuda onlara yardım ediyoruz."

White, Türkiye ile diyaloğun devam edeceğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, basın toplantısı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afrin'deki gruplarla ilişkisinin bulunmadığını, Pentagon için öncelikli odağın Orta Fırat Vadisi'nde devam eden DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.