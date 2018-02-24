Afrin'den yeni görüntü! TSK siviller varken vurmadı

SİVİLLER AYRILDIKTAN SONRA TERÖR KONVOYU VURULDU

Genelkurmay Başkanlığından, YPG/PKK-DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirildi. TSK, iki şüpheli konvoydan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken, sivillere ait konvoy hedef alınmadı.

Afrin'de TSK'nın vurduğu terör konvoyuna ilişkin son dakika detaylar ortaya çıktı. TSK'nın ateşinden önce Afrin'e yaklaşan 2 konvoy tespit edildi. Birinde sivillerin olduğu tespit edilirken diğerinde terör örgütüne mühimmat götürüldüğü anlaşıldı. TSK, diğer konvoy ayrıldıktan sonra teröristlere mühimmat götüren konvoyu vurdu.

AFRİN'DEN 'KARA PROPAGANDA' YI ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜLER

TSK, siviller ayrıldıktan sonra terör konvoyunu böyle vurdu