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Ev ev temizlik

Afrin operasyonunda terörden temizlenen köylerde, tarafından evlerin her köşesinde tuzak araması yapılıyor. Belirlenen patlayıcı tuzaklarını uzman ekipler imha ediyor

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Ev ev temizlik
kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Afrin köylerinde ev ev arama tarama faaliyetleri yapılıyor. öncülüğündeki üyeleri, harekâtın başladığı günden beri 100'ün üzerinde köyü teröristlerden temizledi. Yaşanan sıcak çatışmaların ardından köyleri özgürleştirmeyi başaran birlikler, teröristlerin kaçarken geride bıraktıkları mayın ve el yapımı ları temizlemek için ev ev arama tarama faaliyetlerine başlıyor. ÖSO'cular, yatak ve yorganların içlerine bile bakarak arama yapıyor.



HALK ZARAR GÖRMESİN DİYE...
Belirlenen mayınlar işaretlenerek köylerine dönen sivillerin ya da ÖSO savaşçılarının zarar görmesi engelleniyor. Belirlenen mayınlar daha sonra TSK'nın bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.
ÖSO'nun arkasında destek gücü olarak Suriye Görev Gücü tarafından özel olarak eğitilen Özel Harekât Polisleri görev alıyor. Cephe gerisinde görev alan bu birlikler, Mehmetçik ve ÖSO tarafından temizlenen bölgelerin güvenliğini sağlıyor. Terörden temizlenen bölgelerde giriş ve çıkışları denetleyen polisler, bir yandan operasyona giden birliklerin güvenliğini sağlarken diğer yandan da boşaltılan köylerde yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarını engellemek için çalışıyor.



BİR BİR TESLİM OLUYORLAR
Öte yandan Zeytin Dalı Harekâtı 35'inci günü geride bırakırken ÖSO savaşçıları 3 cephede birden ilerleyişini sürdürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişi karşısında köşeye sıkışan teröristler ise bir bir teslim olmaya başladı. Son olarak Racu bölgesinde Büyük Korkan köyünde devam eden operasyonlarda bir kadın terörist ÖSO savaşçılarına teslim oldu.



SİVİL GİYİMLİ TERÖRİSTLER
TSK dün yaptığı açıklamada halkın terörden arındırılan bölgelerdeki evlerine geri döndüğünü belirterek, "Teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka tüm insani yardımlar yapılmaktadır. Sadece terör unsurları hedef alınmakta ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir" denildi. Açıklamada teröristlerin sivil kıyafet giydiği ve bölgeden alınan görüntülerin bu durumu teyit ettiği vurgulanıp, "Örgüt sığınaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi mümkün değildir" denildi. Açıklamada, geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait görüntülerle TSK aleyhine kara propaganda yapıldığına da işaret edildi. ANKARA
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