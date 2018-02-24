Ev ev temizlik

Zeytin Dalı Harekâtı
kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Afrin köylerinde ev ev arama tarama faaliyetleri yapılıyor. TSK
öncülüğündeki ÖSO
üyeleri, harekâtın başladığı günden beri 100'ün üzerinde köyü teröristlerden temizledi. Yaşanan sıcak çatışmaların ardından köyleri özgürleştirmeyi başaran birlikler, teröristlerin kaçarken geride bıraktıkları mayın ve el yapımı patlayıcı
ları temizlemek için ev ev arama tarama faaliyetlerine başlıyor. ÖSO'cular, yatak ve yorganların içlerine bile bakarak arama yapıyor. HALK ZARAR GÖRMESİN DİYE...
Belirlenen mayınlar işaretlenerek köylerine dönen sivillerin ya da ÖSO savaşçılarının zarar görmesi engelleniyor. Belirlenen mayınlar daha sonra TSK'nın bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.
ÖSO'nun arkasında destek gücü olarak Suriye Görev Gücü tarafından özel olarak eğitilen Özel Harekât Polisleri görev alıyor. Cephe gerisinde görev alan bu birlikler, Mehmetçik ve ÖSO tarafından temizlenen bölgelerin güvenliğini sağlıyor. Terörden temizlenen bölgelerde giriş ve çıkışları denetleyen polisler, bir yandan operasyona giden birliklerin güvenliğini sağlarken diğer yandan da boşaltılan köylerde yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarını engellemek için çalışıyor. BİR BİR TESLİM OLUYORLAR
Öte yandan Zeytin Dalı Harekâtı 35'inci günü geride bırakırken ÖSO savaşçıları 3 cephede birden ilerleyişini sürdürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişi karşısında köşeye sıkışan teröristler ise bir bir teslim olmaya başladı. Son olarak Racu bölgesinde Büyük Korkan köyünde devam eden operasyonlarda bir kadın terörist ÖSO savaşçılarına teslim oldu.
SİVİL GİYİMLİ TERÖRİSTLER
TSK dün yaptığı
açıklamada
halkın
terörden arındırılan
bölgelerdeki evlerine
geri döndüğünü belirterek,
"Teröristlerden arındırılan
yerleşim yerlerinde yaşayan halka
tüm insani yardımlar yapılmaktadır. Sadece
terör unsurları hedef alınmakta ve sivillerin zarar
görmemesi için her türlü hassasiyet gösterilmektedir"
denildi. Açıklamada teröristlerin sivil kıyafet giydiği
ve bölgeden alınan görüntülerin bu durumu teyit
ettiği vurgulanıp, "Örgüt sığınaklarını kullanan ve
askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin
sivil kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.
Açıklamada, geçmişte başka yerlerde yaşanmış
insan hakları ihlallerine ait görüntülerle TSK aleyhine
kara propaganda yapıldığına da işaret edildi. ANKARA